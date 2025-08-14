Во Владивостоке три человека разбились насмерть при падении с ТЭЦ-2

Во Владивостоке три человека погибли в результате падения с большой высоты при проведении ремонтных работ на ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«На территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Прокуратура Приморского края поставила на контроль выяснение обстоятельств несчастного случая. На месте происшествия работают сотрудники СК.