Пентагон заключил контракт на $1,5 млрд для производства ракет

Подрядчиком выступит Lockheed Martin.
Дима Иванов 2025-08-14 01:29:56
© Фото: defense.gov

Американская корпорация Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на сумму почти 1,5 миллиарда долларов для производства ракет класса «воздух - земля» Hellfire и JAGM, предназначенных для арсенала армии США, сообщается в заявлении ведомства.

Согласно информации минобороны США, Lockheed Martin получила дополнение к четырехлетнему контракту на сумму 720,1 миллиона долларов для выпуска ракет Hellfire и JAGM, что увеличило общую стоимость контракта до 1 миллиарда 493 миллионов долларов.

Выполнение контракта должно завершиться к 30 сентября 2028 года. Ракеты производятся для пополнения арсенала американской армии на предприятиях в штате Алабама.

Ранее стало известно, что три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу в Норвегии, расположенную вблизи границы с Россией.

