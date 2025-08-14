Пентагон заключил контракт на $1,5 млрд для производства ракет

Американская корпорация Lockheed Martin заключила с Пентагоном контракт на сумму почти 1,5 миллиарда долларов для производства ракет класса «воздух - земля» Hellfire и JAGM, предназначенных для арсенала армии США, сообщается в заявлении ведомства.

Согласно информации минобороны США, Lockheed Martin получила дополнение к четырехлетнему контракту на сумму 720,1 миллиона долларов для выпуска ракет Hellfire и JAGM, что увеличило общую стоимость контракта до 1 миллиарда 493 миллионов долларов.

Выполнение контракта должно завершиться к 30 сентября 2028 года. Ракеты производятся для пополнения арсенала американской армии на предприятиях в штате Алабама.

