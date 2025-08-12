МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США перебросили три стратегических бомбардировщика к границам с РФ

Речь идет о трех B-1B Lancer с изменяемой геометрией крыла.
Дима Иванов 2025-08-12 23:34:05
Три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу в Норвегии, расположенную вблизи границы с Россией, сообщило Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) на своем сайте.

По информации командования, самолеты будут задействованы в очередном этапе развертывания оперативной группы бомбардировщиков на территории Европы. Уточняется, что B-1B Lancer прилетели 9 августа с авиабазы Дайсс в Техасе на норвежскую авиабазу Эрланд.

B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик США с изменяемой геометрией крыла, разработанный компанией Rockwell International в 1970–1980-х годах. Он находится на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года.

В последние годы Россия фиксирует значительный рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает военные инициативы, объясняя это необходимостью противодействия так называемой российской угрозе. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. В российском МИД подчеркивали, что Россия открыта к диалогу с НАТО на равноправных условиях, но Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет допустил, что может отправиться на Аляску, где запланированы переговоры лидеров России и США.

#в стране и мире #НАТО #сша #Европа #Пентагон #норвегия #b-1b lancer
