МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинское урегулирование станет главной темой встречи Путина и Трампа

Главы государств также обсудят двусторонние отношения.
Глеб Владовский 2025-08-14 12:15:12
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Украинское урегулирование станет главной темой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле.

«Очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа», - заявил в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что стороны также затронут тему обеспечения мира и безопасности, а также обсудят актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.

Ранее стало известно, во сколько пройдет встреча Путина и Трампа на Аляске.

Напомним, российско-американский саммит состоится 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон.

#Россия #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #украинское урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 