Украинское урегулирование станет главной темой встречи Путина и Трампа

Украинское урегулирование станет главной темой встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле.

«Очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа», - заявил в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что стороны также затронут тему обеспечения мира и безопасности, а также обсудят актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.

Ранее стало известно, во сколько пройдет встреча Путина и Трампа на Аляске.

Напомним, российско-американский саммит состоится 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон.