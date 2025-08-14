Несколько жилых многоэтажек пострадали от атаки дронов ВСУ в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону несколько многоэтажных жилых домов получили повреждения при атаке украинских дронов. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что на места происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Информация о погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 44 украинских дрона. Из них - семь аппаратов уничтожили над Ростовской областью.