МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Несколько жилых многоэтажек пострадали от атаки дронов ВСУ в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, пострадал один человек.
Глеб Владовский 2025-08-14 10:48:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону несколько многоэтажных жилых домов получили повреждения при атаке украинских дронов. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», - написал он в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что на места происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Информация о погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что над Россией ночью сбили 44 украинских дрона. Из них - семь аппаратов уничтожили над Ростовской областью.

#Ростовская область #Ростов-на-Дону #Юрий Слюсарь #повреждения #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 