ДТП с автобусом в Египте унесло жизнь россиянки

В Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибла туристка из России. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», - говорится в заявлении диппредставительства.

Также сообщается, что в результате трагедии пострадал еще один россиянин. Его госпитализировали в больницу города Абу- Рудайс.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с властями Египта, туроператором и страховыми компаниями для оказания помощи соотечественникам.