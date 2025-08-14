МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ДТП с автобусом в Египте унесло жизнь россиянки

Еще один пострадавший госпитализирован в местное медучреждение.
Глеб Владовский 2025-08-14 11:45:36
© Фото: Арина Скворцова РИА Новости

В Египте произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибла туристка из России. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», - говорится в заявлении диппредставительства.

Также сообщается, что в результате трагедии пострадал еще один россиянин. Его госпитализировали в больницу города Абу- Рудайс.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают связь с властями Египта, туроператором и страховыми компаниями для оказания помощи соотечественникам.

