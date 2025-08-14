На Сахалине спустя сутки нашли в воде забытую инструктором чиновницу Минфина

В Сахалинской области обнаружили пропавшую у острова Монерон замдиректора департамента Минфина России. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Отмечается, что 63-летняя Елена Дорофеева входила в группу из семи туристов. Планировалось, что дайверы осмотрят затонувшее судно Анабар, но, как оказалось, женщина заблудилась, и ее обнаружили у Монерона.

«Женщина-дайвер была обнаружена спасательным судном в 15 км от берега... 13 августа в службу 112 поступило сообщение о том, что в районе острова Монерон во время погружения в составе группы, один из дайверов пропал», - говорится в заявлении пресс-службы регионального МЧС России.

В поисковой операции участвовали, в том числе восемь специалистов МЧС России и вертолет Ми-8.