На Сахалине у севшего на мель корабля начали устанавливать заграждения

В Невельском районе Сахалинской области возле севшего на мель китайского сухогруза начали устанавливать боновые заграждения. Об этом в понедельник сообщил глава региона Валерий Лимаренко. По его словам, ограничители нужны для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов.

«Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», - написал сахалинский губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, в минувшее воскресенье в районе порта Невельск на мель село грузовое судно. У китайского балкера был поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания устойчивости. Отмечается, что корабль перевозил около тысячи тонн угля.

Ранее Валерий Лимаренко заявлял, что севший на мель сухогруз не представляет угрозы для экологии. По его словам, риски утечки топлива минимальны.