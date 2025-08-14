МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Белгородской области запретили работу крупных ТЦ и уличных кафе

Губернатор Белгородской области попросил жителей региона снизить количество времени, проводимого на улице, после ударов ВСУ.
Игнат Далакян 2025-08-14 11:16:34
© Фото: @vvgladkov, Telegram

В Белгородской области запретили все мероприятия уличного характера и работу крупных торговых центров до воскресенья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также он сообщил о запрещении предоставления услуг на улицах и открытых площадках учреждениям общественного питания. Частным предприятиям и федеральным и государственным учреждениям Гладков рекомендовал максимально обеспечить безопасность сотрудников и при возможности перевести на дистанционную работу.

«Угроза очень большая и в первую очередь она для тех, кто находится в незащищенных, то есть уличных пространствах», - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор попросил жителей региона снизить количество времени, проводимое на улице, а также призвал увеличить контроль за нахождением там детей.

Немногим ранее губернатор Белгородской области сообщил о четвертой атаке ВСУ беспилотником по зданию правительства региона. Украинские боевики также атаковали гражданский автомобиль прямо в центре Белгорода.

#бпла #беспилотники #белгородская область #ВСУ #атака #Запрет #Вячеслав Гладков #уличные мероприятия
