Щербаков заявил, что не отказывался от кардиостимулятора

Актер Борис Щербаков объяснил причину своего падения, после которого ему потребовалась госпитализация.

«Падение произошло из-за того, что на балконе коврик поехал», - объяснил артист в беседе со «Звездой».

Кроме того, Борис Щербаков рассказал, что чувствует себя хорошо и опроверг распространяющиеся в сети слухи о том, что он якобы отказался от кардиостимулятора.

Напомним, что Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Актер получил перелом шейки бедра. По словам его сына Василия, артист упал на ровном месте.

Это уже не первый случай в жизни актера. В декабре прошлого года он умел с лестницы, после чего также был госпитализирован.