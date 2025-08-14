МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Щербаков заявил, что не отказывался от кардиостимулятора

Актер опроверг слухи о его якобы отказе от кардиостимулятора.
Игнат Далакян 2025-08-14 10:57:35
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Актер Борис Щербаков объяснил причину своего падения, после которого ему потребовалась госпитализация.

«Падение произошло из-за того, что на балконе коврик поехал», - объяснил артист в беседе со «Звездой».

Кроме того, Борис Щербаков рассказал, что чувствует себя хорошо и опроверг распространяющиеся в сети слухи о том, что он якобы отказался от кардиостимулятора.

Напомним, что Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Актер получил перелом шейки бедра. По словам его сына Василия, артист упал на ровном месте.

Это уже не первый случай в жизни актера. В декабре прошлого года он умел с лестницы, после чего также был госпитализирован.

#актер #падение #Борис Щербаков #наш эксклюзив #коврик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 