Актер Щербаков впервые вышел на связь после падения на лестнице

Актер театра и кино Борис Щербаков впервые вышел на связь после новостей о попадании в больницу после падения на лестнице.

«Друзья мои, ничего страшного! Споткнулся!», - сообщил артист.

Сын Бориса Щербакова Василий прокомментировал «Звезде» состояние своего отца.

«Сейчас врачи подтвердили, что все поправимо, повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», - рассказал он.

Ранее СМИ сообщили, что 4 декабря актер Борис Щербаков попал в больницу с якобы переломами лицевой кости и сотрясением головного мозга.