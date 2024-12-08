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Актер Щербаков впервые вышел на связь после падения на лестнице

Народный артист РФ Борис Щербаков сообщил, что ничего страшного с ним не произошло.
Таисия Кваша 2024-12-08 16:16:59
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Актер театра и кино Борис Щербаков впервые вышел на связь после новостей о попадании в больницу после падения на лестнице.

«Друзья мои, ничего страшного! Споткнулся!», - сообщил артист.

Сын Бориса Щербакова Василий прокомментировал «Звезде» состояние своего отца.

«Сейчас врачи подтвердили, что все поправимо, повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», - рассказал он.

Ранее СМИ сообщили, что 4 декабря актер Борис Щербаков попал в больницу с якобы переломами лицевой кости и сотрясением головного мозга. 

#Кино #театр #актер #сотрясение мозга #Борис Щербаков #наш эксклюзив
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