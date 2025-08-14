МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Наводчик «Урагана» рассказал о пользе уничтожения американской РЛС

Старший наводчик поделился впечатлениями от удачного удара по американской РЛС, которая очень мешала вести огонь российским артиллеристам.
Павел Кольцов 2025-08-14 11:35:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Старший наводчик реактивной системы залпового огня «Ураган» в беседе с нашим корреспондентом Павлом Кольцовым рассказал, что одной из наиболее ценных целей среди пора пораженных его расчетом, стала американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

«Эта система всегда всем мешала - засекает, откуда мы работаем, и по нам начинают работать в ответ. Ударили, чтобы противник уже не видел, откуда ведем огонь мы и другие расчеты. Удачно поразили», - отметил он.

По его словам, «Ураган» способен накрывать площадь до четырех футбольных полей, поражая как живую силу, так и бронированную технику на дистанции до 36 километров.

В 238-й артиллерийской бригаде 8-й армии, входящей в группировку войск «Центр», «Ураганы» используют не только для мощных ударов по скоплениям противника, но и для точечных задач.

«Если корректировка хорошая, можем двумя снарядами фугасными отработать по гаубице или пехоте в блиндажах», - пояснил заместитель командира взвода.

Артиллеристы ведут огонь под постоянными атаками ударных дронов и обстрелами, в том числе из HIMARS. Даже в таких условиях, как подчеркнул Тормосин, расчеты доводят начатую задачу до конца, а затем покидают позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ураган #ВСУ #РСЗО #наш эксклюзив #СВО
