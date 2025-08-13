МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Комбат рассказал о «резкой смене погоды» после удара РСЗО «Ураган»

Командир батареи с позывным Темыч также рассказал об эффективности боевой работы артиллеристов: первый пристрелочный и пакет точно в цель.
Лана Иден 2025-08-13 11:11:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления беспилотниками противника в районе села Камышеваха. О результатах подобных ударов в разговоре с корреспондентом Ланой Иден рассказал командир батареи с позывным Темыч.

«Первый - пристрелочный, остальное - пакетом. И чисто в цель. Вообще называем "Ураган-Синоптик": резко - и погода меняется», - сказал он.

По данным военнослужащих, удар снизил активность вражеских беспилотников на данном участке боевых действий, что облегчает работу пехотных подразделений.

«От 0 до 80 километров в час за минуту - такой разгон может взять "Ураган". Все это возможно благодаря двум мощным двигателям», - пояснила Лана Иден.

Заместитель командира взвода с позывным Гарик рассказал, почему в кабине прохладно, несмотря на отсутствие кондиционера и жаркую погоду.

«Машина у нас сделана из стекловолокна, облегчена. Наши бронежилеты сделаны из него, из этого же стекловолокна, которые нам спасают нашу жизнь», - поделился он.

РСЗО - приоритетная цель для противника, вражеские дроны постоянно пытаются атаковать, рассказал командир боевой машины с позывным Панда.

«Техника слишком большая и приметная. К тому же наносит удар, накрывая квадрат площадью 500 на 500 метров. Поэтому я дополнительно выполняю функции воздушного наблюдения на маршруте, чтобы никакая "птица" нас не догнала», - сказал он.

Боевая техника легко преодолевает болота, густые заросли и водные преграды. А наши бойцы продолжают продвигаться на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ураган #ВСУ #спецоперация #РСЗО
