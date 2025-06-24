Летчики армейской авиации ликвидировали украинских дроноводов в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС РФ на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

Уточняется, что целью стали пункт управления вражеских расчетов БПЛА, а также место запуска дронов ВСУ. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили авиационные ракеты, целясь по заранее разведанным объектам. Уничтожение намеченных целей подтвердил доклад передового авиационного наводчика.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - не дать противнику поразить вертолет при помощи ПЗРК. После этого они благополучно вернули вертолет на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ ликвидировал боевиков ВСУ легкой управляемой ракетой. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр», отметили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.