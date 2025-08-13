МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Делегация ХАМАС обсудит в Каире прекращение огня в Газе

Палестинское движение ищет пути достижения мира в регионе.
Константин Денисов 2025-08-13 01:40:25
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Делегация ХАМАС проведет переговоры в Каире по урегулированию конфликта и прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

«Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые состоятся в среду и будут посвящены путям прекращения войны в секторе, ввозу помощи, прекращению страданий нашего народа в Газе и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса», - говорится в заявлении.

Делегация, которой руководит глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайи, уже прибыла в Каир, где она проведет встречи с египетскими властями.

Также стороны коснутся вопросов развития двусторонних отношений.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в беседе со «Звездой» озвучил способ избежать полной оккупации Газы.

