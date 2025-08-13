МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Тюльпана» уничтожил дроноводов ВСУ под Красноармейском

Самоходный миномет «Тюльпан» зарекомендовал себя положительно благодаря мобильности и большой мощности боеприпасов.
2025-08-13 17:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» поразил пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Координаты цели передал разведывательный беспилотник. Минометчики оперативно вышли на огневую позицию и несколькими точными выстрелами уничтожили сооружение вместе с оборудованием и расчетом, обслуживавшим дроны. Момент поражения зафиксировала камера разведывательного БПЛА.

«Тюльпан» способен вести огонь на расстояние до 19 километров и поражать защищенные командные пункты и укрепленные позиции, недоступные для большинства других артиллерийских систем.

Ранее старший наводчик миномета «Тюльпан» рассказал о его боевой работе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #миномет #ВСУ #спецоперация #тюльпан #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 