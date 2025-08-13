Расчет «Тюльпана» уничтожил дроноводов ВСУ под Красноармейском

Расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» поразил пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Координаты цели передал разведывательный беспилотник. Минометчики оперативно вышли на огневую позицию и несколькими точными выстрелами уничтожили сооружение вместе с оборудованием и расчетом, обслуживавшим дроны. Момент поражения зафиксировала камера разведывательного БПЛА.

«Тюльпан» способен вести огонь на расстояние до 19 километров и поражать защищенные командные пункты и укрепленные позиции, недоступные для большинства других артиллерийских систем.

Ранее старший наводчик миномета «Тюльпан» рассказал о его боевой работе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.