Россиянин устроил гонки с полицией по ночной Вене

В Вене полиция задержала 28-летнего гражданина России, устроившего ночную погоню в районе Леопольдштадт, сообщило городское управление полиции.

Инцидент произошел в ночь на среду, когда патрульные из отделения Бригиттенау заметили автомобиль, нарушивший запрет на движение в районе Леопольдштадт и помешавший проезду скорой помощи с включёнными спецсигналами. По данным полиции, водитель, несмотря на требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться.

В ходе погони он совершил множество нарушений, включая значительное превышение скорости, достигавшей местами более 170 км/ч, проезд на красный свет, вынуждение других водителей резко тормозить и вытеснение их с полосы. В районе Хандельскай он направил машину на встречную патрульную машину, вынудив её избежать столкновения.

В районе Кагранер Ангер водитель резко остановил автомобиль, покинул его и попытался скрыться пешком, оставив в машине 32-летнюю спутницу. Полицейские, преследуя его, неоднократно требовали остановиться и произвели предупредительные выстрелы в землю, не причинив вреда людям или имуществу. В итоге мужчину, гражданина России, обнаружили в кустах и задержали.

При обыске у него изъяли небольшие количества веществ, предположительно кокаина и конопли. Также выяснилось, что у задержанного отсутствует действующее водительское удостоверение, а также имеются неоплаченные штрафы.

Ему предъявлены обвинения в сопротивлении полиции, попытке причинения тяжкого вреда здоровью, создании угрозы безопасности и нарушении ПДД. Задержанный находится под стражей.

Ранее поезд, предположительно перевозивший груз высокого класса опасности, сошел с рельсов в США.