Поезд с опасными химикатами потерпел крушение в США

Трава на месте инцидента загорелась.
Дима Иванов 2025-08-13 00:43:37
© Фото: Palo Pinto County ESD1, Facebook

Поезд, предположительно перевозивший груз высокого класса опасности, сошел с рельсов в США. Авария произошла на железнодорожном мосту в штате Техас, пишет ABC.

По данным экстренных служб, сошли с рельсов около 35 вагонов, принадлежащих компании Union Pacific. Никто не пострадал, утечек содержимого вагонов не зафиксировано.

На месте работают спасатели, пожарные тушат возгорание травы. Спасатели работают осторожно, так как инцидент связан с опасными материалами, ведется расследование причин аварии, сообщили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в штате Теннесси три человека погибли в результате крушения самолета.

#в стране и мире #сша #техас #крушение поезда #химикаты
