Поезд с опасными химикатами потерпел крушение в США

Поезд, предположительно перевозивший груз высокого класса опасности, сошел с рельсов в США. Авария произошла на железнодорожном мосту в штате Техас, пишет ABC.

По данным экстренных служб, сошли с рельсов около 35 вагонов, принадлежащих компании Union Pacific. Никто не пострадал, утечек содержимого вагонов не зафиксировано.

На месте работают спасатели, пожарные тушат возгорание травы. Спасатели работают осторожно, так как инцидент связан с опасными материалами, ведется расследование причин аварии, сообщили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в штате Теннесси три человека погибли в результате крушения самолета.