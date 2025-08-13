МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СБУ поручила россиянину убить «как можно больше» сослуживцев в зоне спецоперации

Перед этим украинский агент должен был поджечь релейные шкафы Транссиба.
Игнат Далакян 2025-08-13 10:06:23
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Завербованный украинскими спецслужбами и задержанный при въезде в Московский регион россиянин должен был пойти служить по контракту в зону СВО, а затем убить там «как можно больше» российских военнослужащих. За это ему обещали безопасный переход на территорию Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.

На допросе задержанный признался, что украинские кураторы посоветовали ему подписать контракт с ВС РФ, после этого он должен был попасть в военную часть в Курской области.

«Для того, чтобы сбежать на территорию Украины, мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих», - рассказал задержанный.

Такими действиями он бы добился доверия украинской стороны. Убийство российских военнослужащих он должен был зафиксировать на фото и видео. После этого ему нужно было перебраться на Украину, где бы его встретили местные пограничники.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в Кировской области пособника спецслужб Украины, который пытался поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали. Сейчас он задержан, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

