В Кировской области задержали пытавшегося поджечь релейные шкафы Транссиба

В Кировской области силовики задержали пособника Украины, который пытался устроить поджог релейных шкафов Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«По указанию куратора, злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», - говорится в заявлении.

Уточняется, что после выполнения диверсии ему поручили заключить контракт с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и перейти на сторону вооруженных сил Украины. Подозреваемого задержали при въезде в Московский регион.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Участие в террористической деятельности». Задержанному грозит пожизненное тюремное заключение.