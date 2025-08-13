МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кировской области задержали пытавшегося поджечь релейные шкафы Транссиба

Предполагалось, что после выполнения диверсии, мужчина попадет на зону СВО и перейдет на сторону Украины.
Глеб Владовский 2025-08-13 09:49:28
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Кировской области силовики задержали пособника Украины, который пытался устроить поджог релейных шкафов Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«По указанию куратора, злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», - говорится в заявлении.

Уточняется, что после выполнения диверсии ему поручили заключить контракт с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и перейти на сторону вооруженных сил Украины. Подозреваемого задержали при въезде в Московский регион.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Участие в террористической деятельности». Задержанному грозит пожизненное тюремное заключение.

#Теракт #ФСБ #Кировская область #Задержание #Госизмена #агент киева
