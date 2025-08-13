МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД предупредили о схеме аферистов с «налоговым вычетом»

Мошенники, получая необходимую информацию, звонят от имени правоохранительных органов, заявляя о якобы финансировании запрещенных организаций.
Глеб Владовский 2025-08-13 08:55:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники научились похищать коды авторизации из важных ресурсов, аргументируя это «налоговым вычетом». Об этом сообщили в телеграм-канале УБК МВД РФ.

«Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы, и сообщают о положенном вычете. Для "оформления" мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS», - говорится в пояснении.

Отмечается, что аферисты, получив желаемое, звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных на территории РФ организаций.

В МВД подчеркнули, что всю достоверную информацию по налоговым вычетам можно получить в ФНС России или МФЦ.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в 2025 году мошенники начали активно использовать сложную многоступенчатую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками службы доставки и ведомства в мессенджерах.

