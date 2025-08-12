МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РКН: мошенники выдают себя за курьеров и просят код из СМС

С начала года аферисты применяют новый подход для обмана россиян.
Дима Иванов 2025-08-12 06:01:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В Роскомнадзоре сообщили, что в 2025 году мошенники начали активно использовать сложную многоступенчатую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками службы доставки и ведомства в мессенджерах.

По данным Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданного при поддержке Роскомнадзора, с начала года аферисты применяют новый подход. На первом этапе они связываются с жертвой через мессенджер, выдавая себя за представителей службы доставки, и просят сообщить код из СМС, якобы для подтверждения данных курьеру.

После получения кода мошенники прекращают разговор и отправляют фальшивое сообщение от имени Роскомнадзора, предостерегающее о контактах с мнимой службой доставки, пишет РИА Новости.

На следующем этапе злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, вновь связываются с жертвой и сообщают о компрометации ее персональных данных. Для большей убедительности они могут перевести звонок якобы к представителям Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов.

Под различными предлогами мошенники убеждают жертву оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счет», уточнили в ведомстве.

Ранее эксперт Никита Блисс рассказал, что делать, если мошенники оформили на человека кредит.

#в стране и мире #роскомнадзор #Мошенники #код из СМС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 