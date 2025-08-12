РКН: мошенники выдают себя за курьеров и просят код из СМС

В Роскомнадзоре сообщили, что в 2025 году мошенники начали активно использовать сложную многоступенчатую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками службы доставки и ведомства в мессенджерах.

По данным Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданного при поддержке Роскомнадзора, с начала года аферисты применяют новый подход. На первом этапе они связываются с жертвой через мессенджер, выдавая себя за представителей службы доставки, и просят сообщить код из СМС, якобы для подтверждения данных курьеру.

После получения кода мошенники прекращают разговор и отправляют фальшивое сообщение от имени Роскомнадзора, предостерегающее о контактах с мнимой службой доставки, пишет РИА Новости.

На следующем этапе злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, вновь связываются с жертвой и сообщают о компрометации ее персональных данных. Для большей убедительности они могут перевести звонок якобы к представителям Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов.

Под различными предлогами мошенники убеждают жертву оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счет», уточнили в ведомстве.

