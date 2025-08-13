МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ уничтожили «Геранями» передовой пункт управления ВСУ под Черниговом

Минобороны опубликовало кадры оперативного контроля.
2025-08-13 08:30:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы поразили передовой пункт управления украинских боевиков в Черниговской области. Кадры оперативного контроля работы предоставило Минобороны РФ.

На опубликованной видеозаписи видно, что обнаруженные в районе населенного пункта Бирино цели уничтожены. Уточняется, что удары наносились с применением беспилотников «Герань-2».

Кроме того, удары наносились по возводимому поблизости укрепрайону противника.

Ранее сообщалось, что дроноводы ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с украинскими боевиками и сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #дроны #Черниговская область #Герань-2
