ВС РФ уничтожили «Геранями» передовой пункт управления ВСУ под Черниговом

Российские дроноводы поразили передовой пункт управления украинских боевиков в Черниговской области. Кадры оперативного контроля работы предоставило Минобороны РФ.

На опубликованной видеозаписи видно, что обнаруженные в районе населенного пункта Бирино цели уничтожены. Уточняется, что удары наносились с применением беспилотников «Герань-2».

Кроме того, удары наносились по возводимому поблизости укрепрайону противника.

Ранее сообщалось, что дроноводы ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с украинскими боевиками и сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.