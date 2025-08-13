МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков: ранения детей при атаке дрона ВСУ под Белгородом не подтвердились

12 августа украинский дрон атаковал жилой дом в селе Новостроевка-Первая.
Глеб Владовский 2025-08-13 08:00:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Никто из детей не пострадал в результате атаки украинского дрона по жилому дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранения и травмы не подтвердились. Действительно, все дети были очень напуганы, и сейчас они под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям», - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что четыре девочки и мальчик пострадали в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Также сообщалось о повреждениях самого строения. Информация о погибших не поступала.

