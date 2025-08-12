МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пятеро детей ранены при ударе FPV-дрона по жилому дому под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал один из частных домов в селе Новостроевка-Первая Белгородской области.
Анастасия Бобылева 2025-08-12 22:47:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Четыре девочки и мальчик пострадали в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Четырех девочек четырех, шести, девяти, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», - пишет ведомство в телеграм-канале.

Уточняется, что дети получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Когда им окажут необходимую помощь, всех пятерых переведут в детскую областную клиническую больницу.

Также из-за атаки дрона оказался поврежден сам дом. В нем пробиты кровля и потолок, а также разбиты стекла.

Ранее в результате удара ВСУ по Горловке погибли два врача скорой помощи. Также пострадал водитель, а сам автомобиль получил повреждения.

#в стране и мире #дети #белгородская область #ВСУ #атака #FPV-дрон
