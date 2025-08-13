Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 12 километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 12 километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Шлейф от него (столба пепла - Прим. ред.) распространяется в южном направлении... Не исключается выпадение незначительного количество пепла», - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, пеплопады в населенных пунктах региона в настоящее время не зарегистрировали.

Напомним, последний раз Ключевской выбрасывал столб пепла 7 августа. Тогда его высота достигла отметки в десять километров.