В Вооруженных силах Украины нарастает недовольство из-за возвращения к жесткой централизованной системе управления, что приводит к неоправданным потерям и подрывает моральный дух бойцов, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на беседы с украинскими военнослужащими.

По информации издания, солдаты и офицеры выражают недовольство чрезмерной централизацией, из-за которой инициатива наказывается, а необоснованные приказы ведут к гибели людей.

Генералы требуют проводить многократные лобовые атаки с низкими шансами на успех и отклоняют просьбы обессиленных частей об отступлении для сохранения личного состава.

В качестве примера газета приводит случай с капитаном ВСУ, который в мае в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) открыто осудил высшее командование за «глупые» приказы и вызванные ими потери.

После тяжелых потерь его батальона в предсказуемо неудачной атаке он заявил, что в армии преобладает страх перед генералами. В ответ командование обвинило офицера в нарушении дисциплины.

Как отмечает WSJ, подобный подход к управлению боевыми действиями усугубляет нехватку личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Луначарское на территории ДНР.