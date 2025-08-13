МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев словами о Байдене отреагировал на выдвижение Трампа на премию мира

Ряд мировых лидеров считают, что глава Белого дома достоин стать лауреатом Нобелевской премии.
Константин Денисов 2025-08-13 04:09:41
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на новость о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию в области мира.

«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Между тем, официальный аккаунт Белого дома уже назвал американского лидера президентом мира.

15 августа Трамп проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Главной темой переговоров станет ситуация на Украине.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #нобелевская премия
