Дмитриев словами о Байдене отреагировал на выдвижение Трампа на премию мира

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на новость о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию в области мира.

«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», - написал Дмитриев в соцсети Х.

Между тем, официальный аккаунт Белого дома уже назвал американского лидера президентом мира.

15 августа Трамп проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Главной темой переговоров станет ситуация на Украине.