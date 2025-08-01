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ФБР: штаб Клинтон в 2016 году запустил фейк о связях Трампа с Россией

Хиллари Клинтон поддержала план по распространению версии о якобы сговоре Трампа с Россией.
Дима Иванов 2025-08-01 03:46:29
© Фото: President of RussiaTwitter.com, Globallookpress

Директор ФБР Кэш Пател заявил в социальной сети X, что штаб Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года занимался созданием ложной информации о связях Дональда Трампа с Россией. По его словам, эти сведения основаны на рассекреченных документах ФБР, которые ранее были опубликованы политическим активистом Чарли Кирком.

31 июля стало известно о приложении к докладу спецпрокурора Дарема, которое раскрывает действия команды Клинтон. Как сообщается, этот документ хранился среди тысяч других в архивах ФБР с намерением его уничтожения, чтобы избежать общественного внимания. Согласно данным, Клинтон поддержала план по распространению версии о сговоре Трампа с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала с использованием ею частного почтового сервера.

Документ был рассекречен спецслужбами США и опубликован главой юридического комитета Сената Чаком Грассли, который охарактеризовал ситуацию как один из самых значительных политических скандалов и попыток сокрытия фактов в истории США.

Ранее Тулси Габбард, глава Национальной разведки США, сообщила, что экс-президент Барак Обама руководил созданием заведомо ложного разведывательного отчета о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Она также отметила, что за такие действия Обама может быть привлечен к ответственности за государственную измену и попытку переворота.

#Дональд Трамп #Хиллари Клинтон #ФБР #Кэш Патель #Барка Обама
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