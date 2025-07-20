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США представят данные о сговоре Обамы по вмешательству РФ в выборы 2016 года

Администрация бывшего президента Штатов была в курсе, что Россия не имела возможности повлиять на результаты.
Константин Денисов 2025-07-20 18:23:19
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В США пообещали на следующей неделе представить новые данные о сговоре администрации Барака Обамы по теме вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила Fox News глава американской глава нацразведки Тулси Габбард.

Ранее она же рассказала, что первые документы по этой теме уже рассекречены. Они позволяют сделать вывод о том, что Россия в свое время доказала свою непричастность к результатам голосования.

Тем не менее, администрация Обамы утаила доказательства Москвы и продолжала раздувать тему о вмешательстве в выборы.

Сейчас на руках у американских властей есть основания для привлечения участников сговора к уголовной ответственности.

#в стране и мире #сша #Выборы #Барак Обама
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