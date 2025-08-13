«Все посыпано пеплом»: гид из Мадрида рассказала о сильных пожарах в Испании

Ситуация с лесными пожарами в Испании начала ухудшаться, когда огонь подобрался к городу Трес-Кантосу - пригороду Мадрида, который находится от испанской столице примерно в 25 километрах. Об этом рассказала «Звезде» гид Ксения Калашникова.

«Огромная сила ветра около 50 километров в час. Пожар смог где-то за 40 минут продвинуться на целых 6 километров. Некоторые дома, квартиры, рестораны, бары сгорели», - рассказала Калашникова.

Женщина отметила, что в стране стоит сильная жара до 40 градусов.

Поступают сообщения о первых жертвах. Так, ожоги 98% тела получил мужчина, который вернулся после эвакуации из конюшни, чтобы спасти животных. В СМИ есть информация о еще одной жертве, отметила гид.

«Обычно каждый год это происходит, но это происходит где-то там далеко. В этот раз горит город в 25 километрах от Мадрида», - обратила внимание женщина.

По словам Калашниковой, она наблюдала апокалипсическую картину, когда Мадрид начало затягивать дымом, а улицы засыпало пеплом.

«Пахло гарью во всем Мадриде, пахло в метро. Северные районы Мадрида утром были все посыпаны пеплом», - добавила Калашникова.

Ранее стало известно, что лесные пожары, охватившие различные регионы Испании, вынудили эвакуировать порядка 6 тысяч человек.