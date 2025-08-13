Около шести тысяч человек эвакуируют из-за пожаров в Испании

Лесные пожары, охватившие различные регионы Испании, вынудили эвакуировать порядка 6 тысяч человек, сообщают европейские СМИ во вторник.

В регионе Кастилия-Леон эвакуацию прошли около 4 тысяч жителей, в Андалусии - примерно 1 тысяча.

По информации Министерства обороны Испании, для борьбы с огнем, который стремительно распространяется из-за аномальной жары, привлечено около тысячи военнослужащих.

Крупный пожар накануне вспыхнул вблизи Мадрида и был локализован, однако в результате возгорания один человек погиб, а еще один получил травмы.

Борьбу с огнем усложняют погодные условия. Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило, что из-за экстремальной жары предупреждение объявлено почти на всей территории страны. По прогнозам, температура может подниматься до 44 градусов.

Масштабные лесные пожары бушуют в Турции. В результате пострадали 80 человек. Более двух тысяч жителей были эвакуированы, в том числе с помощью кораблей береговой охраны, так как огонь перекрыл дороги. Очаги возгораний зафиксированы по всей стране, включая районы вблизи курортов на западном побережье.

В Черногории полыхают лесные пожары, охватившие окрестности столицы и уничтожающие жилые дома. Началась эвакуация жителей. Огонь стремительно приближается к популярным курортным городам Будва и Бар.

В Португалии горят леса. В районе города Транкозу с огнем борются около 700 пожарных.