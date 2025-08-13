МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около шести тысяч человек эвакуируют из-за пожаров в Испании

В автономном сообществе Кастилия-Леон эвакуированы почти 4 тысячи человек, в Андалусии - около тысячи.
Дима Иванов 2025-08-13 00:31:26
© Фото: Rosa Veiga, Keystone Press Agency, Globallookpress

Лесные пожары, охватившие различные регионы Испании, вынудили эвакуировать порядка 6 тысяч человек, сообщают европейские СМИ во вторник.

В регионе Кастилия-Леон эвакуацию прошли около 4 тысяч жителей, в Андалусии - примерно 1 тысяча.

По информации Министерства обороны Испании, для борьбы с огнем, который стремительно распространяется из-за аномальной жары, привлечено около тысячи военнослужащих.

Крупный пожар накануне вспыхнул вблизи Мадрида и был локализован, однако в результате возгорания один человек погиб, а еще один получил травмы.

Борьбу с огнем усложняют погодные условия. Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило, что из-за экстремальной жары предупреждение объявлено почти на всей территории страны. По прогнозам, температура может подниматься до 44 градусов.

Масштабные лесные пожары бушуют в Турции. В результате пострадали 80 человек. Более двух тысяч жителей были эвакуированы, в том числе с помощью кораблей береговой охраны, так как огонь перекрыл дороги. Очаги возгораний зафиксированы по всей стране, включая районы вблизи курортов на западном побережье.

В Черногории полыхают лесные пожары, охватившие окрестности столицы и уничтожающие жилые дома. Началась эвакуация жителей. Огонь стремительно приближается к популярным курортным городам Будва и Бар.

В Португалии горят леса. В районе города Транкозу с огнем борются около 700 пожарных.

#в стране и мире #испания #Турция #эвакуация #пожары #жара в Европе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 