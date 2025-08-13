Орбан предупредил об обнищании Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допускать вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу Patriot.
«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны интегрироваться с Украиной. Ни в НАТО, ни в ЕС. Во-первых, все наши деньги уходят туда. Если это произойдет, это ознаменует прямой путь к обнищанию Венгрии», - сказал Орбан.
По словам венгерского премьера, такой шаг приведет как минимум к упадку сельского хозяйства страны и потере рабочих мест.
Именно поэтому, по мнению Орбана, нужно избежать присоединения Киева к европейскому сообществу.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину, но не видит в этом выгоды.
