Орбан предупредил об обнищании Венгрии в случае вступления Украины в ЕС

Венгерский премьер призвал Брюссель не допустить интеграции с Киевом.
Константин Денисов 2025-08-13 04:32:20
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допускать вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом он заявил в интервью порталу Patriot.

«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны интегрироваться с Украиной. Ни в НАТО, ни в ЕС. Во-первых, все наши деньги уходят туда. Если это произойдет, это ознаменует прямой путь к обнищанию Венгрии», - сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, такой шаг приведет как минимум к упадку сельского хозяйства страны и потере рабочих мест.

Именно поэтому, по мнению Орбана, нужно избежать присоединения Киева к европейскому сообществу.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину, но не видит в этом выгоды.

#в стране и мире #Украина #НАТО #ЕС #Венгрия #Виктор Орбан
