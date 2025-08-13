МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину

Нестабильная Украина не в интересах Будапешта.
Дима Иванов 2025-08-13 00:59:06
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна способна за сутки дестабилизировать Украину, остановив поставки газа и электроэнергии, однако это не соответствует интересам Будапешта.

В беседе с порталом Patriota он пояснил, что Украина в значительной мере зависит от венгерских энергоресурсов, и любая авария, например, повреждение линий электропередач, могла бы парализовать страну. При этом Орбан отметил, что украинская сторона, несмотря на эту зависимость, общается с Венгрией в некорректной и грубой манере.

Орбан также указал, что Киев осознает отсутствие у Венгрии намерений подрывать стабильность Украины, поскольку нестабильная ситуация на границе угрожала бы безопасности самой Венгрии, включая риски терроризма и ухудшение условий для венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, именно поэтому Украина позволяет себе резкие заявления в адрес Будапешта, понимая, что Венгрия стремится к стабильной и функционирующей Украине, хотя и не поддерживает ее вступление в ЕС.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрия не желает находиться в одном альянсе с Украиной, будь то ЕС или НАТО, из-за конфликта интересов, который, по его мнению, всегда будет решаться в ущерб Венгрии и может привести к экономическим трудностям для страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что Венгрия обеспечивает свыше 40% электроэнергии, импортируемой Украиной, но может пересмотреть эти поставки, если Еврокомиссия ограничит доступ Венгрии к российским энергоресурсам. Сийярто также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество с Москвой выгодно Будапешту.

