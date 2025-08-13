Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за упавших обломков БПЛА

Жильцов 16-этажного дома в Волгограде эвакуируют после падения на него обломков сбитого беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», - приводит слова главы региона пресс-служба его администрации.

По информации Бочарова, атака вражеских дронов носила массовый характер и была успешно отражена.

Он добавил, что по состоянию на 2.30 по московскому времени пострадавших не обнаружено.

Минувшей ночью в небе над Россией сбили 25 украинских беспилотников.