Хуситы атаковали четыре объекта в Израиле

Представитель «Ансар Аллах» заявил, что атаки достигли целей.
Дима Иванов 2025-08-13 02:07:17
© Фото: Eyal Warshavsky, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах», известного как хуситы, провели атаки на четыре объекта в Израиле, используя шесть беспилотников. Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа заявил, что все операции достигли поставленных целей.

По словам Сариа, подразделения беспилотной авиации йеменских сил выполнили четыре операции, нанеся удары по ключевым объектам Израиля в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша (арабское название Эйлата) и Беэр-Шевы с использованием шести дронов, успешно выполнив задачи.

Во вторник израильская армия сообщила, что ее ВВС перехватили беспилотник, запущенный из Йемена. Как уточнили военные, сигналы воздушной тревоги не включались в соответствии с установленным протоколом.

После эскалации конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявили, что будут атаковать территорию Израиля и препятствовать проходу связанных с ним судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Атаки приостановились после введения перемирия в палестинском анклаве в середине января, но после его срыва в марте повстанцы возобновили удары по израильским судам в Красном море и попытки нападений на объекты в Израиле.

Ранее посольство США в Йемене сообщило, что хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили членов экипажа сухогруза Eternity C. Экипаж сухогруза состоял из 21 филиппинца и одного россиянина - ему впоследствии оказали медицинскую помощь в Йемене.

