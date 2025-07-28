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Хуситы показали видео со спасенным с Eternity российским моряком

Россиянин лежит в больнице в Йемене, он идет на поправку.
Дима Иванов 2025-07-28 23:17:54
© Фото: AMC_Midan, Telegram

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее север Йемена, обнародовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов, спасенный после атаки на греческий сухогруз Eternity C.

На видео мужчина, лежащий на больничной койке, заявил, что капитан судна проигнорировал предупреждения йеменских властей, что, вероятно, привело к атаке. Он также посоветовал судоходным компаниям избегать рейсов в Эйлат, подчеркнув важность сохранения активной связи и необходимость учитывать мнение экипажа перед отправкой в опасные регионы. Кроме того, он отметил, что война в секторе Газа должна завершиться, чтобы избежать подобных инцидентов.

Высокопоставленный представитель МИД правительства хуситов сообщил РИА Новости, что Алексей Галактионов, пострадавший при атаке на сухогруз, был спасен военно-морскими силами движения. В настоящее время он проходит лечение в Йемене и находится на пути к выздоровлению.
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Ранее посольство США в Йемене сообщило, что хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили членов экипажа сухогруза Eternity C.

#Россия #в стране и мире #Йемен #Хуситы #Ансар Аллах #Eternity C
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