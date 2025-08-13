МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Финляндии назвал ближайшие дни и недели решающими для Украины

Александр Стубб заявил об этом перед встречей Путина и Трампа на Аляске.
Дима Иванов 2025-08-13 23:34:57
© Фото: IMAGO, Emmi Korhonen, Globallookpress

Президент Финляндии Александр Стубб после видеоконференции по украинскому вопросу перед встречей Путина и Трампа отметил, что ближайшие дни и недели могут иметь для Украины решающее значение.

По его словам, совместные усилия направлены на достижение прекращения огня и установление справедливого и долговременного мира, при этом Финляндия продолжает поддерживать Украину. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал в среду онлайн-встречу, чтобы попытаться выработать единую позицию Запада перед предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Для участия в обсуждении в Берлин прибыл Владимир Зеленский.

Сначала состоялась видеоконференция с участием европейских лидеров, председателя Европейского совета Антониу Кошты, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и Зеленского.

Затем прошла онлайн-беседа, в которой приняли участие Трамп, европейские лидеры и Зеленский. После этого запланировано заседание в формате «коалиции желающих», которая координирует военную и финансовую помощь Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал американских журналистов, дискредитирующих его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске.

