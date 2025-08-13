МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан призвал ЕС прекратить препятствовать миру на Украине

Лидеры ЕС должны перестать демонизировать Путина.
Дима Иванов 2025-08-13 23:19:15
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал руководителей стран Европейского союза прекратить нападки на президента России Владимира Путина и содействовать мирному урегулированию на Украине. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X.

Орбан указал, что многие европейские политики продолжают питать иллюзии, будто затяжной конфликт на Украине приведет к смене власти в России. По его словам, вместо того чтобы признать реальность и начать переговоры, они продолжают демонизировать Путина, тем самым препятствуя единственному пути к миру.

Он также отметил, что подобный подход Европы подрывает ее собственные силы, позволяя другим странам определять ее судьбу, и призвал положить этому конец.

Глава правительства Венгрии ранее заявил, что его страна могла бы за один день дестабилизировать Украину, прекратив поставки газа и электроэнергии, но это не отвечает интересам Будапешта.

#в стране и мире #Украина #ЕС #Венгрия #Виктор Орбан #переговоры Путина и Трампа
