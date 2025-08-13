МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минфин США временно снял санкции с РФ для операций по встрече на Аляске

Ограничения сняты только для того, чтобы была возможность провести транзакции, необходимые для встречи двух президентов.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 22:45:05
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Минфин США временно снял с России санкции, которые мешали провести финансовые операции, необходимые для организации встречи двух президентов на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдает генеральную лицензию 125, связанную с Россией, "Санкционирование операций, связанных со встречами между правительством США и правительством РФ на Аляске"», - говорится в документе.

При этом отмечается, что мера не касается замороженных в рамках санкций российских активов и не предполагает их разморозки.

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Также в состав российской делегации включен министр иностранных дел Сергей Лавров.

#Россия #в стране и мире #сша #санкции #аляска #встреча
