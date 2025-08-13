МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минпросвещения оптимизировало расписание уроков для снижения нагрузки

Каждая школа сможет адаптировать предложенные модели под себя.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 21:13:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство просвещения России разработало варианты расписания уроков для 1-11-х классов на 2025-2026 учебный год. Целью проекта является оптимизация учебной нагрузки, как рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что каждая школа в зависимости от своих возможностей и условий сможет адаптировать предложенные модели под себя. Представленные минисерством расписания согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы.

В учетом федерального плана и в зависимости от пяти- или шестидневной учебной недели ведомство подготовило пять вариантов расписания для начальной школы, шесть - для основной и 19 для старшей. В них входят примеры распределения предметов и внеклассных занятий в соответствии с санитарными нормами.

Первым уроком во всех вариантах предлагается сделать цикл «Разговоры о важном», а по четвергам учеников 6-11 классов ждут занятия по профориентации «Россия - мои горизонты».

Ранее в Госдуме предложили обсудить отмену домашнего задания в школах. Дискуссия на эту тему пройдет в сентябре.

#в стране и мире #школа #Минпросвещения #Уроки
