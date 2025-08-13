МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеран СВО получил протез руки, с которым можно заниматься спортом

Протез разработали в Санкт-Петербурге, он стал первым таким образцом в России.
Анастасия Бобылева Александр Тарасенко 2025-08-13 20:28:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге команда разработчиков создала для участника СВО Ивана Аутова уникальный протез руки для занятий спортом. С ним можно выполнять становую тягу и даже подтягиваться на турнике. Он стал первым в России протезом с подобными возможностями.

Для ветерана это не просто протез, а возможности, которых он был лишен почти два года - с тех пор, как попал под удар FPV-дрона на Запорожском направлении.

«Вспышка, потом пришел в себя - доля секунды буквально. Жар по всему телу. Осмотрел все самые важные места - чувствую, рука онемела», - вспоминает Иван.

После серьезного ранения последовала ампутация предплечья. До участия в СВО Иван вел активный образ жизни: занимался смешанными единоборствами, спортивной стрельбой, плаванием, прыгал с парашютом, поэтому поддерживать себя в форме без руки оказалось непросто.

С новым же протезом Иван может отжиматься от пола, выполнять становую тягу, и даже подтягиваться на турнике.

Протез разработали при поддержке фонда «Орион». Это инженерно-медицинское решение протезисты разрабатывали два месяца. Теперь база наработана, и этот процесс ускорится, а карбоновые руки и ноги позволят героям активно заниматься спортом и жить полноценной жизнью.

Ранее в России показали линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО. Она включает в себя три вида комплектов - зимний, летний и демисезонный, в каждый из них входит до 12 позиций.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #протез #ветеран сво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 