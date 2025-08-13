Ветеран СВО получил протез руки, с которым можно заниматься спортом

В Санкт-Петербурге команда разработчиков создала для участника СВО Ивана Аутова уникальный протез руки для занятий спортом. С ним можно выполнять становую тягу и даже подтягиваться на турнике. Он стал первым в России протезом с подобными возможностями.

Для ветерана это не просто протез, а возможности, которых он был лишен почти два года - с тех пор, как попал под удар FPV-дрона на Запорожском направлении.

«Вспышка, потом пришел в себя - доля секунды буквально. Жар по всему телу. Осмотрел все самые важные места - чувствую, рука онемела», - вспоминает Иван.

После серьезного ранения последовала ампутация предплечья. До участия в СВО Иван вел активный образ жизни: занимался смешанными единоборствами, спортивной стрельбой, плаванием, прыгал с парашютом, поэтому поддерживать себя в форме без руки оказалось непросто.

С новым же протезом Иван может отжиматься от пола, выполнять становую тягу, и даже подтягиваться на турнике.

Протез разработали при поддержке фонда «Орион». Это инженерно-медицинское решение протезисты разрабатывали два месяца. Теперь база наработана, и этот процесс ускорится, а карбоновые руки и ноги позволят героям активно заниматься спортом и жить полноценной жизнью.

Ранее в России показали линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО. Она включает в себя три вида комплектов - зимний, летний и демисезонный, в каждый из них входит до 12 позиций.