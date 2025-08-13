Китай запретил операции с двумя банками ЕС в ответ на санкции

Министерство торговли Китая сообщило о запрете физическим и юридическим лицам проводить финансовые операции в двух банках Евросоюза - речь идет о литовских учреждениях Urbo и Mano. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет стал ответной мерой на включение двух банков КНР - Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank - в санкционный список Евросоюза в рамках 18-го пакета ограничений против РФ.

Санкции вступили в силу в среду 13 августа. Министерство торговли КНР пояснило, что действия ЕС нанесли ущерб «законным правам и интересам китайских компаний».

«Китай принял следующие контрмеры: организациям и лицам в стране запрещается участвовать в соответствующих транзакциях, сотрудничестве и другой деятельности с банками Литвы», - пишет ведомство.

Ранее в КНР заявили о решительных мерах в ответ на 18-й пакет санкций ЕС. Пекин призвал отменить ограничения против китайских предприятий и финансовых учреждений.