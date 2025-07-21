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В Китае заявили о решительных мерах в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Пекин настаивает на отмене санкций против китайских предприятий и финансовых учреждений.
Владимир Рубанов 2025-07-21 08:36:24
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Минкоммерции КНР заявило, что Пекин предпримет решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. В него вошли и китайские компании.

Пекин настаивает на отмене санкций против китайских предприятий и финансовых учреждений. КНР будет защищать законные права и интересы своих компаний, говорится в сообщении.

Китай считает, что санкции ЕС противоречат духу взаимопонимания, достигнутому на высшем уровне. Они негативно влияют на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между КНР и ЕС. Китай неоднократно выражал недовольство и протест по поводу односторонних мер Брюсселя.

В Минкоммерции добавили, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций без обоснований в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН.

В субботу, 19 июля, был официально опубликован 18-й пакет санкций ЕС. В него попали четыре китайские компании, одна из них - из Гонконга.

#Китай #Россия #в стране и мире #ЕС #евросоюз #санкции #министерство коммерции китая
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