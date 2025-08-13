МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нетаньяху призвал иранцев свергнуть правительство

Взамен Израиль поможет стране с водоснабжением.
Дима Иванов 2025-08-13 01:09:12
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с новым видео, опубликованным на его официальном YouTube-канале. Он призвал иранцев выступить против властей Исламской Республики и пообещал поддержку Израиля в решении проблем с водоснабжением.

В своем выступлении на английском языке Нетаньяху охарактеризовал иранцев как гордый народ и заявил, что руководство Ирана якобы спровоцировало так называемую "Двенадцатидневную войну" с Израилем, потерпев в ней поражение. По его словам, Иран сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении водой, и Израиль готов оказать помощь в этой сфере.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль является мировым лидером в переработке сточных вод, перерабатывая 90% из них, и занимает ведущие позиции в области опреснения. Он заверил, что в случае смены власти в Иране израильские специалисты по водным ресурсам готовы приехать в страну, чтобы поделиться технологиями и опытом в переработке и опреснении воды.

Кроме того, израильский премьер обвинил иранские власти в несправедливом отношении к гражданам и лишении их базовых прав. Он призвал иранцев проявить смелость, выйти на улицы, требовать справедливости и бороться за свободу, подчеркнув, что они могут рассчитывать на поддержку Израиля и всего свободного мира.

Нетаньяху выразил уверенность, что при смене власти Иран ждут быстрые перемены: достаток воды, восстановление экономики и счастливое будущее для детей. В завершение он процитировал основателя сионизма Теодора Герцля, заявив, что свободный Иран возможен, если народ решительно выступит за свои права.

Ранее правительство Израиля одобрило план Нетаньяху по военному контролю над всем сектором Газа.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху
