МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области

Противник понес серьезные потери в результате действий ВС РФ.
2025-08-11 05:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили укрепленный блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Противник понес потери в живой силе - в блиндаже находились до пяти человек.

«Работаем на Ореховском направлении, работаем в основном по блиндажам, по пехоте противника. Технику, вот если заезжает с РЭБом, то пытаемся, стараемся поражать», - рассказал оператор БПЛА с позывным Джоконда.

Благодаря работе операторов дронов ВСУ постоянно несет значительные потери. Отличительной чертой российских беспилотников является их возможность поражать цели на дальнем расстоянии.

Благодаря этому, достигается высокая эффективность ударов по позициям ВСУ. Значительную помощь оказывает и разведка, которая передает координаты с максимальной точностью.

Ранее «Рубикон» опубликовал подборку пораженных дроноводами целей в зоне СВО.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВС РФ #беспилотники #ВСУ #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 