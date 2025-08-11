Российские военные уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили укрепленный блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Противник понес потери в живой силе - в блиндаже находились до пяти человек.

«Работаем на Ореховском направлении, работаем в основном по блиндажам, по пехоте противника. Технику, вот если заезжает с РЭБом, то пытаемся, стараемся поражать», - рассказал оператор БПЛА с позывным Джоконда.

Благодаря работе операторов дронов ВСУ постоянно несет значительные потери. Отличительной чертой российских беспилотников является их возможность поражать цели на дальнем расстоянии.

Благодаря этому, достигается высокая эффективность ударов по позициям ВСУ. Значительную помощь оказывает и разведка, которая передает координаты с максимальной точностью.

Ранее «Рубикон» опубликовал подборку пораженных дроноводами целей в зоне СВО.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.