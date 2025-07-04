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В Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания в Москве зоны

Пригодными для отдыха с купанием в Москве являются озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево.
Глеб Владовский 2025-07-04 04:47:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Роспотребнадзор перечислил четыре зоны, которые пригодны для купания в Москве. Об этом сообщил RT.

«Из 14 таких зон по состоянию на 3 июля пригодными для отдыха с купанием являются озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево», - говорится в материале.

Также отмечается, что такие зоны отдыха как пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд являются местами, где купаться запрещено.

Ранее дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала телеканалу «Звезда» о том, какие бактерии обитают в «запретных» водоемах.

#Москва #в стране и мире #роспотребнадзор #водоемы
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