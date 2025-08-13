МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минцифры назвало условие доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp*

Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства.
Игнат Далакян 2025-08-13 16:31:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp* будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минцифры.

Также указывается, что решение частично ограничить звонки в иностранных мессенджерах поможет в борьбе с злоумышленниками, а также сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников.

«Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой», - напомнили в Минцифры.

Немногим ранее Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*. В ведомстве сообщили, что это делается в рамках борьбы с преступниками, использующими мессенджер для обмана и вымогательства денег.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #минцифры #мессенджеры
