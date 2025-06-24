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Орбан перечислил страны, которые не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

Он добавил, что Венгрия не хочет состоять ни в каком обществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Ирина Егорова 2025-06-24 23:02:57
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press, Global Look Press

Лидеры Венгрии, Словакии, Турции и США не желают видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Именно поэтому,  по его словам, украинский президент не приглашен на рабочие встречи, это признак того, что «предыдущая глава закончилась».

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — цитирует политика ТАСС.

Венгерский премьер добавил, что Венгрия не хочет состоять ни в каком обществе с Украиной, ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Ранее он упрекнул Владимира Зеленского и украинцев в высокомерии и неблагодарности. Одновременно с этом Орбан заявил, что страна не имеет права на членство в ЕС, поэтому также не может требовать от Будапешта одобрения вступления в объединение. 

Напомним, что в эти дни в Гааге проходит ежегодный саммит Североатлантического альянса. Основными темами мероприятия стали - поддержка Украины и увеличение военных расходов стран-членов на оборону. Так, было согласовано  повышение расходов на коллективную оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Венгрия #орбан
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