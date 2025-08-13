Сослуживец: полковник КГБ Зайцев вел активную жизнь, несмотря на рак

Полковник КГБ СССР Владимир Зайцев мужественно боролся с раком и, несмотря на болезнь, вел активную жизнь и участвовал в мероприятиях. Об этом рассказал его сослуживец, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Он долго болел. Рак. И все это он переносил с таким мужеством! У него были страшные боли, но он никогда ни от чего не отказывался. Он был вице-президентом Международной ассоциации. Приходил на все советы, хотя это было трудно, был на всех наших мероприятиях», - поделился он.

Гончаров вспомнил о последней встрече с товарищем. Тот приехал 29 июля на 51-летие Ассоциации и не смог сам выйти из машины. По словам сослуживца, Зайцев тогда как будто приехал попрощаться.

Владимир Зайцев умер в возрасте 77 лет. Он более 20 лет прослужил в системе госбезопасности и был «грозой шпионов». Часто он был старшим в команде людей, которые захватывали разведчиков и террористов на территории России.